Могерини заявила о необходимости избежать военного сценария в Венесуэле

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Глава дипломатии Европейского союза Фредерика Могерини призвала международное сообщество найти возможности для диалога в Венесуэле, не используя военные средства.

«Международное сообщество имеет обязанность и несёт ответственность за поиск решения (ситуации в Венесуэле. — RT)... без какой-либо формы военного вторжения, но за счёт создания условий для запуска политического процесса», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что не видит сторонников военного решения вопроса в латиноамериканской стране.

При этом глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса отметил, что Венесуэла готова дать ответ на возможное военное вмешательство.

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