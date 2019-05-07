Могерини заявила о необходимости избежать военного сценария в Венесуэле

Глава дипломатии Европейского союза Фредерика Могерини призвала международное сообщество найти возможности для диалога в Венесуэле, не используя военные средства.

«Международное сообщество имеет обязанность и несёт ответственность за поиск решения (ситуации в Венесуэле. — RT)... без какой-либо формы военного вторжения, но за счёт создания условий для запуска политического процесса», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что не видит сторонников военного решения вопроса в латиноамериканской стране.

При этом глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса отметил, что Венесуэла готова дать ответ на возможное военное вмешательство.