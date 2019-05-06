В Венесуэле готовы дать ответ на военное вторжение

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Венесуэла готова дать ответ на возможное военное вмешательство Соединённых Штатов во внутренние дела страны. Об этом заявил венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса.
В Венесуэле готовы дать ответ на военное вторжение
  • Reuters

«Если они предпочтут военный путь, то у нас есть вооружённые силы, у нас есть народная милиция, есть народ, и мы готовы не только сопротивляться и вести борьбу — готовы победить и уничтожить любую армию, какой бы мощной она ни была. Не хотелось бы видеть такой сценарий», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.

В конце января главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в ходе беседы с НСН оценил ситуацию в Венесуэле.

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