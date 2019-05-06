В Венесуэле готовы дать ответ на военное вторжение

Венесуэла готова дать ответ на возможное военное вмешательство Соединённых Штатов во внутренние дела страны. Об этом заявил венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса.

«Если они предпочтут военный путь, то у нас есть вооружённые силы, у нас есть народная милиция, есть народ, и мы готовы не только сопротивляться и вести борьбу — готовы победить и уничтожить любую армию, какой бы мощной она ни была. Не хотелось бы видеть такой сценарий», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.

В конце января главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в ходе беседы с НСН оценил ситуацию в Венесуэле.