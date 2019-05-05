Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.

Об этом он сказал в ходе переговоров с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой в Москве, передаёт РИА Новости.

«Мы видим сейчас беспрецедентную кампанию, возглавляемую США, на свержение законных властей Венесуэлы. Мы эту кампанию осуждаем, как нарушающую грубейшим образом принципы международного права», — заявил он.

Он отметил, что российская сторона призывает Вашингтон отказаться от провокационных шагов в адрес Каракаса и действовать в рамках международного права.

Лавров добавил, что попытки насильственной смены власти в Венесуэле чреваты самыми тяжёлыми последствиями.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле.