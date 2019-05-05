Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле. Об этом он заявил в эфире программы This Week на телеканале ABC.

По его словам, президент США Дональд Трамп «чётко заявил», что Россия «должна уйти» из Венесуэлы.

«Я собираюсь встретиться с министром Лавровым через пару дней, у нас будет много дискуссий об этом. Наша цель ясна: мы хотим, чтобы иранцы ушли, чтобы русские ушли, кубинцы ушли», — сказал он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что встреча Лаврова и Помпео на полях министерской сессии Арктического совета в Финляндии 6—7 мая согласована.