Лавров и глава МИД Венесуэлы обсудят «угрозу со стороны США»

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Глава МИД России и его венесуэльский коллега Хорхе Арреаса в ходе встречи в Москве 5 мая обсудят внешнее давление на Венесуэлу со стороны группы стран, в том числе «нарастающую угрозу со стороны США».
Лавров и глава МИД Венесуэлы обсудят «угрозу со стороны США»
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Он отметил, что в центре внимания на переговорах будет «всё, что происходит вокруг Венесуэлы в плане попыток нажима на неё со стороны группы стран».

Рябков добавил, что российская сторона считает необходимым «обуздать уличную стихию, раздуваемую оппозицией в провокационных целях». Также Россия выступает за инклюзивный диалог в Венесуэле, отметил замглавы МИД.

По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться «другие аспекты всей этой ситуации».

«В том числе нарастающая угроза со стороны США, новая актуализация известной фразы «все опции на столе», на что мы обратили внимание», — отметил Рябков.

Лавров встретится с главой МИД Венесуэлы в Москве 5 мая.

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