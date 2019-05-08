В ЕС призвали избежать эскалации в Венесуэле

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что международная контактная группа по Венесуэле призывает стороны к мирному решению кризиса в Боливарианской Республике путём проведения выборов в стране.

«Выразив обеспокоенность развитием событий, группа подтвердила приверженность мирному, демократическому и выработанному самими венесуэльцами решению кризиса путём проведения свободных и справедливых выборов в кратчайшие сроки», — приводит её слова РИА Новости.

Представители международной контактной группы также призвали силы безопасности Венесуэлы избегать насилия в отношении мирных жителей, отметив право населения на «мирный протест».

Кроме того, Могерини от имени группы осудила применение силы против представителей СМИ.

«Единственным устойчивым выходом из нынешнего кризиса является всеобъемлющий, демократический и мирный выход в рамках конституции страны», — подчеркнули в ЕС.

Глава дипломатии альянса также сообщила о продлении работы группы в Венесуэле «при условии периодической оценки достигнутого прогресса».

Ранее Могерини заявила о планах направить в Венесуэлу политическую миссию для поиска мирного решения кризиса.