В ЕС призвали избежать эскалации в Венесуэле

Короткая ссылка
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что международная контактная группа по Венесуэле призывает стороны к мирному решению кризиса в Боливарианской Республике путём проведения выборов в стране.

«Выразив обеспокоенность развитием событий, группа подтвердила приверженность мирному, демократическому и выработанному самими венесуэльцами решению кризиса путём проведения свободных и справедливых выборов в кратчайшие сроки», — приводит её слова РИА Новости.

Представители международной контактной группы также призвали силы безопасности Венесуэлы избегать насилия в отношении мирных жителей, отметив право населения на «мирный протест».

Кроме того, Могерини от имени группы осудила применение силы против представителей СМИ.

«Единственным устойчивым выходом из нынешнего кризиса является всеобъемлющий, демократический и мирный выход в рамках конституции страны», — подчеркнули в ЕС.

Глава дипломатии альянса также сообщила о продлении работы группы в Венесуэле «при условии периодической оценки достигнутого прогресса». 

Ранее Могерини заявила о планах направить в Венесуэлу политическую миссию для поиска мирного решения кризиса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить