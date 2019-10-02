В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России
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«Эта просьба к американскому правительству является политически мотивированной с явным элементом вмешательства во внутренние дела Российской Федерации», — сказал Клинцевич.
По его мнению, инициатива носит популистский характер и вряд ли будет поддержана.
Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».
Российский политолог, правозащитник, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с Nation News оценил расширение санкционных списков США против России.