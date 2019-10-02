Сенаторы США призвали к санкциям за «преследование оппозиции» в России

Группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».

Соответствующее послание, подписи под которым поставили ещё девять законодателей, опубликовано на сайте Рубио.

«Мы обращаемся с просьбой принять меры в ответ на продолжающиеся действия российского правительства в отношении диссидентов и лидеров оппозиции, включая политически мотивированное лишение свободы многих российских граждан», — говорится в сообщении.

Сенаторы призывают использовать «существующие полномочия в соответствии с законодательством США, включая закон «О верховенстве закона и подотчётности имени Сергея Магнитского» и глобальный акт Магнитского для введения санкций против российских должностных лиц, которые «ответственны за эти нарушения прав человека».

Как отмечается в документе, в то время как некоторые российские чиновники уже подпали под санкции, многие другие, в том числе «генеральный прокурор Юрий Чайка, министр юстиции Александр Коновалов», — нет.

Ранее глава комитета по международным делам палаты представителей США Элиот Энгел и член палаты представителей Майкл Маккол призвали ввести точечные санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.

В феврале американские сенаторы, в том числе Бен Кардин, предложили создать единый «национальный центр для реагирования на гибридные угрозы» со стороны России.

В апреле Bloomberg, ссылаясь на сенатора Марко Рубио, писало, что в конгрессе наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в выборы.