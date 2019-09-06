В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России
Соответствующее заявление опубликовано на сайте Энгела.
«Мы также призываем президента Трампа и его администрацию... наложить адресные санкции на лиц, ответственных за эти грубые нарушения прав человека в России», — говорится в тексте.
Ранее российский лидер Владимир Путин связал несанкционированные акции в Москве с электоральным циклом.
Он отметил, что никто не вправе нарушать закон и доводить ситуацию до абсурда.
Он также сравнил масштабы протестов в российской столице и Европе.
Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в Москве 14 и 27 июля, а также 3 августа.
В Кремле в этой связи обращали внимание на попытки организации беспорядков.