В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России

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Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Энгела.

«Мы также призываем президента Трампа и его администрацию... наложить адресные санкции на лиц, ответственных за эти грубые нарушения прав человека в России», — говорится в тексте.

Ранее российский лидер Владимир Путин связал несанкционированные акции в Москве с электоральным циклом.

Он отметил, что никто не вправе нарушать закон и доводить ситуацию до абсурда.

Он также сравнил масштабы протестов в российской столице и Европе.

Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в Москве 14 и 27 июля, а также 3 августа.

В Кремле в этой связи обращали внимание на попытки организации беспорядков.

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