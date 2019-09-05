Путин заявил о праве молодёжи на протесты

Президент России Владимир Путин заявил, что молодёжь имеет право на протесты в рамках законодательства. Такое мнение он высказал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Когда люди выражают свою точку зрения, в том числе в ходе протестных акций, я уже об этом говорил, я считаю, что они имеют на это право», — сказал глава государства.

По его словам, иногда это приводит к позитивному результату, поскольку «встряхивает власть, выстраивает её в нужном направлении».

При этом лидер подчеркнул, что действовать нужно «в позитивном ключе», руководствуясь интересами страны и людей.

Ранее Путин связал несанкционированные акции в Москве с электоральным циклом.

Он отметил, что никто не вправе нарушать закон и доводить ситуацию до абсурда.

Он также сравнил масштабы протестов в российской столице и Европе.