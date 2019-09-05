Путин заявил о праве молодёжи на протесты

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что молодёжь имеет право на протесты в рамках законодательства. Такое мнение он высказал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Путин заявил о праве молодёжи на протесты
  • Reuters

«Когда люди выражают свою точку зрения, в том числе в ходе протестных акций, я уже об этом говорил, я считаю, что они имеют на это право», — сказал глава государства.

По его словам, иногда это приводит к позитивному результату, поскольку «встряхивает власть, выстраивает её в нужном направлении».

При этом лидер подчеркнул, что действовать нужно «в позитивном ключе», руководствуясь интересами страны и людей.

Ранее Путин связал несанкционированные акции в Москве с электоральным циклом.

Он отметил, что никто не вправе нарушать закон и доводить ситуацию до абсурда.

Он также сравнил масштабы протестов в российской столице и Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить