Путин сравнил масштабы протестных акций в Москве и в Европе

Президент России Владимир Путин заявил, что протесты во многих европейских столицах носят гораздо более масштабный характер, чем несанкционированные акции в Москве.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с финским лидером Саули Ниинистё.

Президент отметил, что Россия уважает права человека, а также соблюдает права своих граждан. Путин подчеркнул, что «события в Москве и протестные акции не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности».

По его словам, в России внимательно наблюдают за протестными акциями во многих столицах стран Европы.

«И события, которые происходят там, носят гораздо более масштабный характер, тоже под политическими лозунгами, имеют достаточно серьёзные последствия для участников этих манифестаций», — заявил глава российского государства.

Он добавил, что в случае с протестными акциями в Европе «речь идёт и о значительном количестве погибших людей, о тысячах пострадавших», в том числе манифестантов и сотрудников правоохранительных органов.

Также Путин заявил, что несанкционированные акции в Москве связаны с обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы в рамках выборов в Мосгордуму.