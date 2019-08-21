Путин назвал причину протестных акций в Москве

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Президент России Владимир Путин заявил, что несанкционированные акции в Москве связаны с обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы в рамках выборов в Мосгордуму.
Путин назвал причину протестных акций в Москве
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Президент напомнил, что избирательные комиссии отклонили участие ряда кандидатов в Мосгордуму из-за нарушения ими действующего законодательства. 

«В частности, они должны были представить списки тех избирателей, которые их поддерживают. Избирательные комиссии обнаружили, что в этих списках есть так называемые мёртвые души — люди, которые умерли, но их подписи стоят в этих листах. Это не ошибка, это фальсификация», — заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё.

Он напомнил, что законным способом защиты своих прав является обращение в суд. По словам президента, как минимум одно из таких обращений закончилось тем, что кандидата восстановили в праве избираться в Мосгордуму. 

Ранее Путин во время встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном прокомментировал несанкционированные акции в Москве.

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