Путин назвал причину протестных акций в Москве

Президент России Владимир Путин заявил, что несанкционированные акции в Москве связаны с обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы в рамках выборов в Мосгордуму.

Президент напомнил, что избирательные комиссии отклонили участие ряда кандидатов в Мосгордуму из-за нарушения ими действующего законодательства.

«В частности, они должны были представить списки тех избирателей, которые их поддерживают. Избирательные комиссии обнаружили, что в этих списках есть так называемые мёртвые души — люди, которые умерли, но их подписи стоят в этих листах. Это не ошибка, это фальсификация», — заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё.

Он напомнил, что законным способом защиты своих прав является обращение в суд. По словам президента, как минимум одно из таких обращений закончилось тем, что кандидата восстановили в праве избираться в Мосгордуму.

Ранее Путин во время встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном прокомментировал несанкционированные акции в Москве.