В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве

В Москве имели место как законные согласованные акции, так и попытки организации беспорядков. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Здесь нужно чётко дифференцировать: легитимная, согласованная заранее в установленном порядке акция того или иного характера, а также действия, которые, наверное, подпадают под попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки, — это совершенно разные явления», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, «имело место и то и другое».

«Имела место и согласованная акция, и попытки организации общественных беспорядков», — указал он.

Как отметил Песков, сотрудники правоохранительных органов в данном случае выполняют свои обязанности, делая всё необходимое для того, чтобы пресечь «подобные нелегитимные попытки», а также обеспечить безопасность в ходе согласованных акций.

10 августа в Москве прошёл согласованный митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

По данным полиции, мероприятие посетили около 20 тыс. человек. После митинга часть протестующих направились в центр Москвы на незаконное шествие. Были задержаны 136 человек.