В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве
- Reuters
«Здесь нужно чётко дифференцировать: легитимная, согласованная заранее в установленном порядке акция того или иного характера, а также действия, которые, наверное, подпадают под попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки, — это совершенно разные явления», — цитирует РИА Новости Пескова.
По его словам, «имело место и то и другое».
«Имела место и согласованная акция, и попытки организации общественных беспорядков», — указал он.
Как отметил Песков, сотрудники правоохранительных органов в данном случае выполняют свои обязанности, делая всё необходимое для того, чтобы пресечь «подобные нелегитимные попытки», а также обеспечить безопасность в ходе согласованных акций.
10 августа в Москве прошёл согласованный митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.
По данным полиции, мероприятие посетили около 20 тыс. человек. После митинга часть протестующих направились в центр Москвы на незаконное шествие. Были задержаны 136 человек.