Глава Культурного центра посольства Республики Корея оценила стремление корейцев к сближению

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Директор Культурного центра посольства Республики Корея в России Ви Мен Чже в беседе с Nation News оценила стремление корейцев к сближению.
Глава Культурного центра посольства Республики Корея оценила стремление корейцев к сближению
  • Reuters

«Могу сказать, что мы хотим стать ближе, но сразу это сделать для нас трудновато. Поэтому сначала необходимы сближение, доверие, укрепление мира на Корейском полуострове, а уже на основе этого мы бы хотели формального сближения», — заявила она.

По её словам, самое важное в том, что есть южнокорейцы и северокорейцы, а между ними — их усилия.

Как отметила Ви Мен Чже, необходима и поддержка других стран, в том числе России.

Ранее заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

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