Глава Культурного центра посольства Республики Корея оценила стремление корейцев к сближению
- Reuters
«Могу сказать, что мы хотим стать ближе, но сразу это сделать для нас трудновато. Поэтому сначала необходимы сближение, доверие, укрепление мира на Корейском полуострове, а уже на основе этого мы бы хотели формального сближения», — заявила она.
По её словам, самое важное в том, что есть южнокорейцы и северокорейцы, а между ними — их усилия.
Как отметила Ви Мен Чже, необходима и поддержка других стран, в том числе России.
Ранее заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.