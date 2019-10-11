Глава Культурного центра посольства Республики Корея оценила стремление корейцев к сближению

Директор Культурного центра посольства Республики Корея в России Ви Мен Чже в беседе с Nation News оценила стремление корейцев к сближению.

«Могу сказать, что мы хотим стать ближе, но сразу это сделать для нас трудновато. Поэтому сначала необходимы сближение, доверие, укрепление мира на Корейском полуострове, а уже на основе этого мы бы хотели формального сближения», — заявила она.

По её словам, самое важное в том, что есть южнокорейцы и северокорейцы, а между ними — их усилия.

Как отметила Ви Мен Чже, необходима и поддержка других стран, в том числе России.

Ранее заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.