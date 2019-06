Эксперт оценил переговоры между Трампом и Ким Чен Ыном

Заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

«В феврале американцы заняли более жёсткую позицию, которую Трампа убедили принять ястребы Белого дома: Джон Болтон, советник по национальной безопасности, госсекретарь Майк Помпео. Такую позицию после февраля США занимали до вчерашнего дня: all or nothing — всё или ничего», — заявил Воронцов.

По его словам, это означало полное разоружение КНДР и никаких ответных шагов со стороны Соединённых Штатов, но для Северной Кореи такой подход неприемлем.

Как считает эксперт, личная встреча Трампа и Ким Чен Ына может придать переговорам новый импульс.

