Лидеры Китая и КНДР обменялись поздравительными телеграммами
«Си Цзиньпин в своей телеграмме сообщил, что за последние 70 лет традиционная дружба между Китаем и Северной Кореей выдержала проверку временем и изменениями на международной арене», — говорится в сообщении агентства «Синьхуа».
Уточняется, что лидер КНДР в телеграмме заявил о «всеобъемлющем возрождении дружеского сотрудничества между двумя странами».
2 октября председатель КНР поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием установления двусторонних отношений.