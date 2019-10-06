Лидеры Китая и КНДР обменялись поздравительными телеграммами

Лидеры Китая и КНДР, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын, обменялись поздравительными телеграммами по случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.

«Си Цзиньпин в своей телеграмме сообщил, что за последние 70 лет традиционная дружба между Китаем и Северной Кореей выдержала проверку временем и изменениями на международной арене», — говорится в сообщении агентства «Синьхуа».

Уточняется, что лидер КНДР в телеграмме заявил о «всеобъемлющем возрождении дружеского сотрудничества между двумя странами».

2 октября председатель КНР поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием установления двусторонних отношений.