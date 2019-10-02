Китай поздравил Россию с 70-летием установления дипотношений

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием установления двусторонних отношений.

«Председатель КНР Си Цзиньпин 2 октября обменялся телеграммами с президентом России Владимиром Путиным, от имени правительства Китая и китайского народа горячо поздравил с 70-летием установления дипломатических отношений между двумя странами», — приводит РИА Новости сообщение Центрального телевидения Китая.

КНР установила отношения с СССР 2 октября 1949 года. Советский Союз стал первым государством, который объявил о признании КНР.

Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в преддверии празднования 70-й годовщины с момента установления дипломатических отношений с Россией заявил о намерении Китая укреплять взаимодействие со страной на новом этапе развития межгосударственных отношений.