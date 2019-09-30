Китай намерен укреплять межгосударственные отношения с Россией

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Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в преддверии празднования 70-й годовщины с момента установления дипломатических отношений с Россией заявил о намерении Китая укреплять взаимодействие со страной на новом этапе развития межгосударственных отношений.
Китай намерен укреплять межгосударственные отношения с Россией
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Находясь в начале нового этапа развития наших отношений и смотря в будущее, мы намерены реализовывать достигнутые лидерами наших стран договорённости, укреплять координацию, выполнять свои обязательства по поддержанию мультилатерализма и существующего миропорядка, а также продвигать наши двусторонние отношения, это соответствует интересам народов наших обеих стран и благоприятно для мира и развития в мире», — заявил Шуан.

26 сентября глава китайского МИД Ван И отметил, что между КНР и Россией сформирована «в высшей степени конструктивная, устойчивая, обладающая богатейшим стратегическим содержанием образцовая модель взаимодействия крупных держав».

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что отношения стран успешно развиваются, поскольку их сотрудничество «опирается на общепризнанные нормы международного права, свободно от идеологических шор, носит самоценный характер и не направлено против кого-либо».

17 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о новой эпохе в российско-китайских отношениях.

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