Глава МИД КНР отметил высокий уровень отношений Москвы и Пекина

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Глава китайского МИД Ван И в своей статье, которая опубликована в «Российской газете», отметил, что «традиционная дружба между Китаем и Россией прошла проверку временем, созрела и, обновившись, становится всё более крепкой».

«В канун 70-летия установления дипломатических отношений мы можем с гордостью сказать, что китайско-российские связи преодолели идеологические и культурно-исторические различия», — написал Ван И.

Он отметил, что между двумя странами сформирована «в высшей степени конструктивная, устойчивая, обладающая богатейшим стратегическим содержанием образцовая модель взаимодействия крупных держав».

Ранее глава МИД Китая заявлял о намерении китайской стороны развивать отношения с Россией по всем направлениям.

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