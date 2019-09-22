Пушков прокомментировал призыв Трампа к ЕС о выделении средств Украине

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в Twitter заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что ЕС следует выделять больше средств на поддержку Украины.
Пушков прокомментировал призыв Трампа к ЕС о выделении средств Украине
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Трамп призвал ЕС выделять больше денег на Украину, чтобы самому сэкономить», — написал Пушков.

Он отметил, что страны Евросоюза «уже несут львиную долю потерь от санкций (в общей сложности $80—100 млрд), тогда как США от них почти ничего не потеряли».

«Это с одной стороны. А с другой — призыв Трампа говорит о невысоком месте Украины в системе приоритетов главы США», — добавил сенатор.

Ранее Трамп заявил, что ЕС следует выделять больше средств на поддержку Украины.

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