Пушков прокомментировал призыв Трампа к ЕС о выделении средств Украине
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- РИА Новости
«Трамп призвал ЕС выделять больше денег на Украину, чтобы самому сэкономить», — написал Пушков.
Он отметил, что страны Евросоюза «уже несут львиную долю потерь от санкций (в общей сложности $80—100 млрд), тогда как США от них почти ничего не потеряли».
«Это с одной стороны. А с другой — призыв Трампа говорит о невысоком месте Украины в системе приоритетов главы США», — добавил сенатор.
Ранее Трамп заявил, что ЕС следует выделять больше средств на поддержку Украины.