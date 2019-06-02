Два истребителя ВВС Сингапура были подняты по тревоге
- Reuters
Об этом написал на своей странице в Facebook министр обороны Сингапура.
По его словам, речь идёт о лайнере, который следовал из филиппинского Себу в Сингапур. Угроза минирования оказалось ложной.
«Вооружённые силы Сингапура воспринимают любую угрозу как реальную и серьёзную до полного прояснения ситуации», — отметил глава Минобороны.
Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Vueling вынужденно приземлился в аэропорту Барселоны из-за сообщения о бомбе на борту.