Два истребителя ВВС Сингапура были подняты по тревоге

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Два истребителя F-15 ВВС Сингапура были подняты по тревоге для сопровождения пассажирского самолёта авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе.
Два истребителя ВВС Сингапура были подняты по тревоге
  • Reuters

Об этом написал на своей странице в Facebook министр обороны Сингапура.

По его словам, речь идёт о лайнере, который следовал из филиппинского Себу в Сингапур. Угроза минирования оказалось ложной.

«Вооружённые силы Сингапура воспринимают любую угрозу как реальную и серьёзную до полного прояснения ситуации», — отметил глава Минобороны.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Vueling вынужденно приземлился в аэропорту Барселоны из-за сообщения о бомбе на борту.

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