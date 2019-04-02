Берлин призвал отказаться от логики времён холодной войны
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«Холодная война окончена, Варшавского договора больше нет, даже стены в Германии уже нет», — цитирует Greenpeace Magazin министра.
По его словам, в этой связи нельзя реагировать на стоящие перед миром вызовы «ответами последнего столетия».
Германия стала председателем в Совете Безопасности ООН.
Ранее Маас заявил, что получение Германией статуса постоянного члена СБ ООН — это «вопрос очень, очень далёкой перспективы».
Осенью 2018 года министр отмечал, что для сохранения мира в Европе необходимо пересмотреть политику контроля над вооружениями и процессом разоружения.