Берлин призвал отказаться от логики времён холодной войны

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Глава МИД Германии Хайко Маас, выступая в Организации Объединённых Наций, призвал отказаться от логики времён холодной войны.
Берлин призвал отказаться от логики времён холодной войны
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«Холодная война окончена, Варшавского договора больше нет, даже стены в Германии уже нет», — цитирует Greenpeace Magazin министра.

По его словам, в этой связи нельзя реагировать на стоящие перед миром вызовы «ответами последнего столетия».

Германия стала председателем в Совете Безопасности ООН.

Ранее Маас заявил, что получение Германией статуса постоянного члена СБ ООН — это «вопрос очень, очень далёкой перспективы».

Осенью 2018 года министр отмечал, что для сохранения мира в Европе необходимо пересмотреть политику контроля над вооружениями и процессом разоружения.

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