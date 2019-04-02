Маас назвал членство Германии в СБ ООН вопросом далёкой перспективы

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Министр иностранных дел Германия Хайко Маас заявил, что получение Германией статуса постоянного члена Совета безопасности ООН, это «вопрос очень, очень далёкой перспективы».

Об этом информирует Zeit Online.

«Мы посмотрим, как пойдут дела в долгосрочной перспективе, когда речь пойдёт о местах в Совете Безопасности ООН. Но конечно, это вопрос очень, очень далёкой перспективы», — заявил Маас.

Ранее сообщалось, что ФРГ и Франция намерены сотрудничать друг с другом, чтобы добиться получения Берлином постоянного места в Совете Безопасности ООН.

Летом 2018 года Бельгия, Германия, Индонезия, Доминиканская Республика и ЮАР были избраны членами СБ ООН на 2019—2020 годы.

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