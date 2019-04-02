Маас назвал членство Германии в СБ ООН вопросом далёкой перспективы
Об этом информирует Zeit Online.
«Мы посмотрим, как пойдут дела в долгосрочной перспективе, когда речь пойдёт о местах в Совете Безопасности ООН. Но конечно, это вопрос очень, очень далёкой перспективы», — заявил Маас.
Ранее сообщалось, что ФРГ и Франция намерены сотрудничать друг с другом, чтобы добиться получения Берлином постоянного места в Совете Безопасности ООН.
Летом 2018 года Бельгия, Германия, Индонезия, Доминиканская Республика и ЮАР были избраны членами СБ ООН на 2019—2020 годы.