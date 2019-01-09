ФРГ и Франция будут добиваться получения Германией постоянного места в СБ ООН

Короткая ссылка
Германия и Франция намерены сотрудничать друг с другом, чтобы добиться получения Берлином постоянного места в Совете Безопасности ООН.
ФРГ и Франция будут добиваться получения Германией постоянного места в СБ ООН
  • Reuters

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как указывает издание, об этом говорится в тексте Аахенского договора.

«Приоритетом германо-французской дипломатии будет принятие ФРГ постоянным членом СБ ООН», — отмечается в соглашении.

Ранее СМИ сообщали, что Франция и Германия подпишут новый договор о сотрудничестве 22 января. Соглашение, которое называется Аахенский договор, будет основываться на положениях Елисейского договора от 1963 года, в связи с этим соглашение часто ещё называют «новый Елисейский договор».

В ноябре вице-канцлер, министр финансов Германии Олаф Шольц предложил сделать Европейский союз новым постоянным членом Совета Безопасности ООН вместо Франции.

Весной политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию вокруг возможного реформирования ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить