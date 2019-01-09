ФРГ и Франция будут добиваться получения Германией постоянного места в СБ ООН

Германия и Франция намерены сотрудничать друг с другом, чтобы добиться получения Берлином постоянного места в Совете Безопасности ООН.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как указывает издание, об этом говорится в тексте Аахенского договора.

«Приоритетом германо-французской дипломатии будет принятие ФРГ постоянным членом СБ ООН», — отмечается в соглашении.

Ранее СМИ сообщали, что Франция и Германия подпишут новый договор о сотрудничестве 22 января. Соглашение, которое называется Аахенский договор, будет основываться на положениях Елисейского договора от 1963 года, в связи с этим соглашение часто ещё называют «новый Елисейский договор».

В ноябре вице-канцлер, министр финансов Германии Олаф Шольц предложил сделать Европейский союз новым постоянным членом Совета Безопасности ООН вместо Франции.

Весной политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию вокруг возможного реформирования ООН.