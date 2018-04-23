Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг возможного реформирования ООН

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Политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию вокруг возможного реформирования ООН.
Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг возможного реформирования ООН
  • Reuters

«ООН и его органы, в том числе Совет Безопасности, стали «подконтрольной» организацией, на которую оказывают политическое и экономическое влияние США», — заявил эксперт.

По его словам, только Совет Безопасности ООН может в некотором смысле «ограничить» власть США, поскольку Россия является постоянным членом Совбеза и обладает правом вето.

По оценке эксперта, такая ситуация не нравится ни американцам, ни их союзникам, ни, по всей вероятности, Генсеку ООН Антониу Гутеррешу. Поэтому он делает заявление о неких реформах, которые должны привести нынешний состав Совбеза в соответствие с современными политическими реалиями.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал заявление Гутерреша о структурных проблемах.

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