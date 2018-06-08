Бельгия и Германия избраны членами Совета Безопасности ООН

Бельгия, Германия, Индонезия, Доминиканская Республика и ЮАР избраны членами Совета Безопасности ООН на 2019—2020 годы.

Выборы непостоянных членов СБ прошли в Генассамблее ООН путём тайного голосования.

Страны займут место в структуре ООН 1 января 2019 года и сменят Боливию, Нидерланды, Эфиопию, Швецию и Казахстан.

Ранее в Германии заявили о готовности вновь стать непостоянным членом СБ ООН.