Бельгия и Германия избраны членами Совета Безопасности ООН

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Бельгия, Германия, Индонезия, Доминиканская Республика и ЮАР избраны членами Совета Безопасности ООН на 2019—2020 годы.
Бельгия и Германия избраны членами Совета Безопасности ООН
  • © Reuters

Выборы непостоянных членов СБ прошли в Генассамблее ООН путём тайного голосования.

Страны займут место в структуре ООН 1 января 2019 года и сменят Боливию, Нидерланды, Эфиопию, Швецию и Казахстан.

Ранее в Германии заявили о готовности вновь стать непостоянным членом СБ ООН. 

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