В Германии заявили о готовности вновь стать непостоянным членом СБ ООН

Германия готова вновь стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН и в этой роли нести ответственность за мирное разрешение конфликтов. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в свете своей поездки в Нью-Йорк.

«Германия готова, снова став непостоянным членом СБ ООН, взять на себя ответственность за мирное разрешение кризисов. Именно в сегодняшней ситуации нам нужна сильная и дееспособная ООН», — говорится в заявлении Мааса, опубликованном пресс-службой МИД Германии.

По его словам, во время переговоров за последние месяцы многие поддержали стремление Германии стать непостоянным членом СБ ООН в 2019—2020 годах.

В последний раз страна входила в состав непостоянных членов Совета в 2011—2012 годах.

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