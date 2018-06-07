В Германии заявили о готовности вновь стать непостоянным членом СБ ООН
- Хайко Маас
- Reuters
«Германия готова, снова став непостоянным членом СБ ООН, взять на себя ответственность за мирное разрешение кризисов. Именно в сегодняшней ситуации нам нужна сильная и дееспособная ООН», — говорится в заявлении Мааса, опубликованном пресс-службой МИД Германии.
По его словам, во время переговоров за последние месяцы многие поддержали стремление Германии стать непостоянным членом СБ ООН в 2019—2020 годах.
В последний раз страна входила в состав непостоянных членов Совета в 2011—2012 годах.
Ранее политолог Сергей Марков прокомментировал ФАН председательство России в Совете Безопасности ООН.