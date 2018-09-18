В Госдепе заявили об отсутствии планов по выходу из ДРСМД
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Об этом сообщает ТАСС.
Она также ответила на вопрос представителей комитета по иностранным делам сената конгресса США, которые спросили о последствиях выхода Вашингтона из договора, если Соединённые Штаты решат пойти на этот шаг, обвинив Россию в «существенном нарушении» ДРСМД.
«Последствия существенного нарушения изложены в договоре. Договор предусматривает различные варианты действий, такие дискуссии шли бы в сотрудничестве с нашими техническими экспертами здесь, а также с партнёрами и союзниками. Мы до этого ещё не дошли», — сказала Томпсон.
Ранее в ОДКБ отметили приверженность России ДРСМД.
О причинах, по которым США поставили под угрозу сохранение договора, — в материале RT.