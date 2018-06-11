В ОДКБ отметили приверженность России Договору о РСМД

Россия, Белоруссия и Казахстан «сохраняют полную приверженность» Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министров иностранных дел ОДКБ.

«Возрастающую тревогу вызывают угрозы для жизнеспособности ДРСМД, проистекающие от неурегулированности ряда проблем, связанных с его соблюдением», — говорится в документе.

Как отмечается в заявлении, обеспокоенность вызывают, в частности, конкретные военные программы США, осуществляемые без учёта обязательств по договору и включающие производство и применение ракет-мишеней и ударных беспилотных летательных аппаратов, а также производство и развёртывание универсальных ракетных пусковых установок наземного базирования.

Ранее сообщалось, что главы МИД ОДКБ приняли заявление по ситуации вокруг Договора о РСМД.

Политолог Станислав Бышок в беседе с Nation News оценил поручение американского президента Дональда Трампа разработать санкции против России за «нарушения» ДРСМД.