В ОДКБ отметили приверженность России Договору о РСМД
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министров иностранных дел ОДКБ.
«Возрастающую тревогу вызывают угрозы для жизнеспособности ДРСМД, проистекающие от неурегулированности ряда проблем, связанных с его соблюдением», — говорится в документе.
Как отмечается в заявлении, обеспокоенность вызывают, в частности, конкретные военные программы США, осуществляемые без учёта обязательств по договору и включающие производство и применение ракет-мишеней и ударных беспилотных летательных аппаратов, а также производство и развёртывание универсальных ракетных пусковых установок наземного базирования.
Ранее сообщалось, что главы МИД ОДКБ приняли заявление по ситуации вокруг Договора о РСМД.
Политолог Станислав Бышок в беседе с Nation News оценил поручение американского президента Дональда Трампа разработать санкции против России за «нарушения» ДРСМД.