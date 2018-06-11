Главы МИД ОДКБ приняли заявление по договору о РСМД
Как отметил Лавров, в документе «выражается озабоченность тем, что в последнее время возникают некоторые ситуации, которые позволяют предположить, что он находится под угрозой».
«Это ни в чьих интересах — не в интересах России и США как основных участников этого договора и не в интересах мирового сообщества, в том числе стран — членов ОДКБ», — цитирует его РИА Новости.
Подробнее о ситуации вокруг ДРСМД — в материале RT.
Политолог Станислав Бышок в беседе с Nation News оценил поручение американского президента Дональда Трампа разработать санкции против России за «нарушения» ДРСМД.