Главы МИД ОДКБ приняли заявление по договору о РСМД

Министры иностранных дел стран — членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли заявление по ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран — членов ОДКБ в Казахстане.

Как отметил Лавров, в документе «выражается озабоченность тем, что в последнее время возникают некоторые ситуации, которые позволяют предположить, что он находится под угрозой».

«Это ни в чьих интересах — не в интересах России и США как основных участников этого договора и не в интересах мирового сообщества, в том числе стран — членов ОДКБ», — цитирует его РИА Новости.

Подробнее о ситуации вокруг ДРСМД — в материале RT.

Политолог Станислав Бышок в беседе с Nation News оценил поручение американского президента Дональда Трампа разработать санкции против России за «нарушения» ДРСМД.