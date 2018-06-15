Эксперт оценил сообщения о планах Макрона сделать французский главным языком в ЕС

Завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в беседе с НСН оценил сообщения о планах президента Франции Эммануэля Макрона сделать французский главным языком в ЕС.

«Сейчас идёт большая борьба за будущий облик Евросоюза, по какой модели он будет развиваться. Так что этот прожект, предложение о языке — оно промежуточное, по изменению роли Франции», — заявил эксперт.

Он не исключил, что скоро появятся и другие инициативы в этом ключе, поскольку Макрон продолжит линию на укрепление роли Франции в ЕС.

Как отметил Воронов, французский и в ООН является одним из пяти основных языков, а роль франкоязычного сегмента в Евросоюзе после выхода Великобритании естественным образом увеличивается, и французское руководство на этом играет.

Эксперт добавил, что на всех уровнях в глобализированном мире доминирует англоязычная практика.

В апреле политический эксперт Павел Святенков в беседе с ФАН оценил визит Макрона в США.