СМИ: Макрон планирует сделать французский главным языком Евросоюза
Как отмечает издание, данные меры могут вырабатываться в связи с намерением Великобритании выйти из ЕС.
French President Emmanuel Macron wants to make his language grand again. https://t.co/oVFxmMch2n— The Wall Street Journal (@WSJ) 15 июня 2018 г.
Уточняется, что английский язык стал доминирующим в Европейском союзе с момента присоединения Великобритании к блоку в 1973 году.
В марте Макрон призвал франкоговорящие страны продвигать французский в качестве «мирового языка».