СМИ: Макрон планирует сделать французский главным языком Евросоюза

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен расширить использование французского языка в пределах Европейского союза, в том числе в институтах объединения, сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, данные меры могут вырабатываться в связи с намерением Великобритании выйти из ЕС.

French President Emmanuel Macron wants to make his language grand again. https://t.co/oVFxmMch2n — The Wall Street Journal (@WSJ) 15 июня 2018 г.

Уточняется, что английский язык стал доминирующим в Европейском союзе с момента присоединения Великобритании к блоку в 1973 году.

В марте Макрон призвал франкоговорящие страны продвигать французский в качестве «мирового языка».