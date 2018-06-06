Взрыв произошёл в центре регистрации избирателей в афганской провинции
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Об этом сообщает агентство «Пажвок» в Twitter.
Flash: An explosion reported inside a voter registration center in #Baghlan province, casualties fears.#Afghanistan— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 6 июня 2018 г.
По данным агентства, возможны жертвы.
Ранее взрывное устройство было приведено в действие в Кабуле во время религиозного собрания у Политехнического университета.
В тот же день взрыв произошёл в пятом департаменте полиции столицы Афганистана. В результате терактов погибли 14 человек, более 17 получили ранения.