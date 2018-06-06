Взрыв произошёл в центре регистрации избирателей в афганской провинции

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Взрыв произошёл внутри здания, где располагается центр регистрации избирателей афганской провинции Баглан.
Взрыв произошёл в центре регистрации избирателей в афганской провинции
  • АРХИВНОЕ ФОТО © Reuters

Об этом сообщает агентство «Пажвок» в Twitter.

По данным агентства, возможны жертвы. 

Ранее взрывное устройство было приведено в действие в Кабуле во время религиозного собрания у Политехнического университета.

В тот же день взрыв произошёл в пятом департаменте полиции столицы Афганистана. В результате терактов погибли 14 человек, более 17 получили ранения.    

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