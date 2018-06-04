В столице Афганистана произошёл ещё один взрыв
Об этом сообщает канал TOLOnews в Twitter.
По словам представителя местной полиции, в результате инцидента ранения получили по меньшей мере трое гражданских.
#KABUL - Three civilians were wounded in a magnetic bomb blast in Kote Sangi area in Kabul's PD5, police spokesman Hashmat Stanikzai said. pic.twitter.com/BHOEoeoben— TOLOnews (@TOLOnews) 4 июня 2018 г.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва у Политехнического университета погибли 14 человек и ещё 17 получили ранения. Сообщается, что взрывное устройство привёл в действие смертник.