В столице Афганистана произошёл ещё один взрыв

Новый взрыв произошёл в районе пятого полицейского департамента Кабула.

Об этом сообщает канал TOLOnews в Twitter.

По словам представителя местной полиции, в результате инцидента ранения получили по меньшей мере трое гражданских.

#KABUL - Three civilians were wounded in a magnetic bomb blast in Kote Sangi area in Kabul's PD5, police spokesman Hashmat Stanikzai said. pic.twitter.com/BHOEoeoben — TOLOnews (@TOLOnews) 4 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва у Политехнического университета погибли 14 человек и ещё 17 получили ранения. Сообщается, что взрывное устройство привёл в действие смертник.