В столице Афганистана произошёл ещё один взрыв

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Новый взрыв произошёл в районе пятого полицейского департамента Кабула.

Об этом сообщает канал TOLOnews в Twitter.

По словам представителя местной полиции, в результате инцидента ранения получили по меньшей мере трое гражданских.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва у Политехнического университета погибли 14 человек и ещё 17 получили ранения. Сообщается, что взрывное устройство привёл в действие смертник.

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