В Катаре заявили об отсутствии планов по вступлению в военный конфликт с Ираном
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Об этом сообщает Associated Press.
«Иран находится рядом. Мы должны обратиться к Ирану, выложить всё на стол и начать обсуждать, как добиться мира в регионе, а не войны», — сказал он во время конференции по международной безопасности в Сингапуре.
Отвечая на вопрос, возможен ли вариант использования авиабазы в Катаре для авианалётов на Иран, аль-Атыйя отметил, что его страна не является «фанатом войны» и стремится поддерживать диалог.
Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Катару следует отправить свои войска в Сирию, если страна не хочет лишиться военной поддержки США.