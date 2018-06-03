В Катаре заявили об отсутствии планов по вступлению в военный конфликт с Ираном

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Министр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя заявил, что его страна не собирается участвовать в каких-либо военных действиях против Ирана.
В Катаре заявили об отсутствии планов по вступлению в военный конфликт с Ираном
  • globallookpress.com
  • © Pius Koller

Об этом сообщает Associated Press.

«Иран находится рядом. Мы должны обратиться к Ирану, выложить всё на стол и начать обсуждать, как добиться мира в регионе, а не войны», — сказал он во время конференции по международной безопасности в Сингапуре.

Отвечая на вопрос, возможен ли вариант использования авиабазы в ​​Катаре для авианалётов на Иран, аль-Атыйя отметил, что его страна не является «фанатом войны» и стремится поддерживать диалог.

Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Катару следует отправить свои войска в Сирию, если страна не хочет лишиться военной поддержки США.

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