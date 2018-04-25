Эксперт прокомментировал призыв Саудовской Аравии к Катару направить войска в Сирию

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин Труевцев прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра, который призвал Катар направить войска в Сирию, если страна не хочет лишиться военной поддержки США.

«У Катара сейчас развиваются союзные отношения с Турцией. В принципе, Катар опирается на те силы, которые исторически связаны с «Братьями-мусульманами»*, — это в какой-то мере Свободная сирийская армия, в большей степени «Ахрар аш-Шам» (союз исламских бригад, объединённых против армии правительства Башара Асада. — RT) и некоторые другие исламистские организации. Катар и без советов Саудовской Аравии мог отправить войска в Сирию, всё остальное лежит в русле шантажа, который саудовцы пытаются использовать в отношении Катара. Очевидно, что если Катар будет опираться на поддержку Ирана и Турции, то Саудовская Аравия вряд ли решится на какой-то серьёзный конфликт. Надо спокойно относиться к таким вещам, как присутствие Катара в Сирии. В военном отношении это ничего не даёт и ничего не решает», — отметил Труевцев.

По словам эксперта, для США важно развитие отношений как с Саудовской Аравией, так и Катаром.

«Трамп сразу же после саудовцев принял у себя катарского руководителя и говорил ему комплименты, рассказывал, что с американцами дружба навек. Американцы заинтересованы в Катаре не меньше, чем в Саудовской Аравии, — деньги они от него будут получать, а Катар для них ещё и рычаг давления на Саудовскую Аравию, если что», — заключил Труевцев.

Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Катару следует отправить свои войска в Сирию, если страна не хочет лишиться военной поддержки США.

* «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.