Глава МИД Саудовской Аравии призвал Катар направить войска в Сирию

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Катару следует отправить свои войска в Сирию, если страна не хочет лишиться военной поддержки США. Такое мнение выразил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиля аль-Джубейра.

«Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в Сирию до того, как американский президент откажется от защиты Катара, представляемой военной базой США на его территории», — приводит заявление аль-Джубейра пресс-служба МИД королевства.

По его словам если США перестанут обеспечивать безопасность Катара, то режим в этой стране будет свергнут менее чем за неделю.

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает сформировать из военнослужащих арабских государств контингент, который заменит американских военных в Сирии и поможет стабилизировать ситуацию на северо-востоке страны

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