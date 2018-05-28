Американская полиция задержала подозреваемого в порче надгробных камней свастиками мужчину
Об этом сообщает Associated Press.
В настоящий момент неизвестна личность задержанного, а также его возможные мотивы.
Уточняется, что все надгробные камни уже очищены от краски. По данным управляющего кладбищем, от действий вандала пострадали более 150 надгробий, хотя ранее сообщалось о том, что их больше 200.
Ранее стало известно, что в американском штате Иллинойс неизвестный испортил более 200 надгробных камней, нарисовав на них свастики.