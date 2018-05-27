На американском кладбище вандал изрисовал более 200 надгробных камней свастиками
Об этом сообщает CBS.
Уточняется, что инцидент произошёл на кладбище Сансет Хилс, где похоронены более чем 1,3 тыс. ветеранов.
Over 200 headstones spray-painted with swastikas overnight at Illinois cemetery https://t.co/nKtEDLQuFjpic.twitter.com/M3fklVOboJ— CBS News (@CBSNews) 26 мая 2018 г.
Отмечается, что камеры смогли снять человека, который подозревается в вандализме.
По данным телекомпании, ранее в близлежащих районах кто-то изрисовал свастиками дома и один автомобиль. Полиция подозревает, что эти случаи могут быть связаны между собой.
Ранее неизвестные нарисовали свастику и антипольские надписи на воротах посольства Польши в Израиле.