На американском кладбище вандал изрисовал более 200 надгробных камней свастиками

В американском штате Иллинойс неизвестный испортил более 200 надгробных камней: он нарисовал на них свастики.

Об этом сообщает CBS.

Уточняется, что инцидент произошёл на кладбище Сансет Хилс, где похоронены более чем 1,3 тыс. ветеранов.

Over 200 headstones spray-painted with swastikas overnight at Illinois cemetery https://t.co/nKtEDLQuFjpic.twitter.com/M3fklVOboJ — CBS News (@CBSNews) 26 мая 2018 г.

Отмечается, что камеры смогли снять человека, который подозревается в вандализме.

По данным телекомпании, ранее в близлежащих районах кто-то изрисовал свастиками дома и один автомобиль. Полиция подозревает, что эти случаи могут быть связаны между собой.

Ранее неизвестные нарисовали свастику и антипольские надписи на воротах посольства Польши в Израиле.