Египетский суд постановил на месяц заблокировать в стране YouTube

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Высший административный суд Египта подтвердил решение суда низшей инстанции о блокировке на месяц видеосервиса YouTube из-за публикации кадров из фильма, оскорбляющего чувства мусульман.

Об этом сообщает Al-Ahram со ссылкой на постановление суда.

Как отмечается, заявление в суд подал адвокат Мухаммед Салем.

Он потребовал заблокировать Youtube на территории Египта, пока видеосервис не удалит кадры из фильма, который повествует о жизни пророка Мухаммеда в оскорбительной форме.

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