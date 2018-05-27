Египетский суд постановил на месяц заблокировать в стране YouTube
Высший административный суд Египта подтвердил решение суда низшей инстанции о блокировке на месяц видеосервиса YouTube из-за публикации кадров из фильма, оскорбляющего чувства мусульман.
Об этом сообщает Al-Ahram со ссылкой на постановление суда.
Как отмечается, заявление в суд подал адвокат Мухаммед Салем.
Он потребовал заблокировать Youtube на территории Египта, пока видеосервис не удалит кадры из фильма, который повествует о жизни пророка Мухаммеда в оскорбительной форме.
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