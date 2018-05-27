Египетский суд постановил на месяц заблокировать в стране YouTube

Высший административный суд Египта подтвердил решение суда низшей инстанции о блокировке на месяц видеосервиса YouTube из-за публикации кадров из фильма, оскорбляющего чувства мусульман.

Об этом сообщает Al-Ahram со ссылкой на постановление суда.

Как отмечается, заявление в суд подал адвокат Мухаммед Салем.

Он потребовал заблокировать Youtube на территории Египта, пока видеосервис не удалит кадры из фильма, который повествует о жизни пророка Мухаммеда в оскорбительной форме.



