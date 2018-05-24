Глава «Росатома» не видит рисков для российских проектов в Иране в связи с ситуацией с СВПД

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Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий в Иране не создаёт рисков для российских проектов в этой стране, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.
Глава «Росатома» не видит рисков для российских проектов в Иране в связи с ситуацией с СВПД
  • Reuters

«Если мы руководствуемся международным законодательством и резолюциями ООН, никаких рисков нет», — приводит его слова РИА Новости.

Это связано с тем, что российский проект «начали реализовать до заключения СВПД», пояснил Лихачёв.

Ранее стало известно, что ЕС примет меры по защите своих компаний от последствий санкций США против Ирана.

8 мая Соединённые Штаты объявили о выходе из СВПД по иранской ядерной программе. 

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