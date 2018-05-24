Глава «Росатома» не видит рисков для российских проектов в Иране в связи с ситуацией с СВПД
- Reuters
«Если мы руководствуемся международным законодательством и резолюциями ООН, никаких рисков нет», — приводит его слова РИА Новости.
Это связано с тем, что российский проект «начали реализовать до заключения СВПД», пояснил Лихачёв.
Ранее стало известно, что ЕС примет меры по защите своих компаний от последствий санкций США против Ирана.
8 мая Соединённые Штаты объявили о выходе из СВПД по иранской ядерной программе.