В США бездомный подал иск к Burger King почти на $1 млн из-за дискриминации

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Бездомный афроамериканец из Бостона Эмори Эллис подал иск к сети закусочных Burger King с требованием выплатить компенсацию в размере $950 тыс. из-за дискриминации по внешнему виду, передаёт Associated Press.

Сообщается, что в 2015 году Эллис был задержан полицией в закусочной сети, когда он пытался расплатиться за завтрак. Его обвинили в использовании фальшивых денег. После трёх месяцев в тюрьме Эллиса отпустили, так как обвинения были неправомерными.

Адвокат Эллиса Джастин Дрекслер заявил, что у кассира не появилось бы сомнений в подлинности денег, если бы их протягивал человек с белой кожей.

«Такой человек, как я, получил бы извинения, но такой человек, как Эмори, оказался в наручниках за попытку расплатиться за завтрак настоящими деньгами», — заявил Дрекслер.

Представитель Burger King заявил, что компания выступает против любого рода дискриминации.

Ранее сообщалось, что уволенный сотрудник Google подал на компанию в суд за дискриминацию белых мужчин.

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