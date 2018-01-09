Уволенный сотрудник Google подал на компанию в суд за дискриминацию белых мужчин

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Бывший сотрудник компании Google Джеймс Дамор, уволенный в августе 2017 года, подал на организацию в суд за дискриминацию белых мужчин. Об этом сообщает Tech Crunch.

Иск зарегистрирован в суде высшей инстанции города Санта-Клара в Калифорнии.

Согласно обвинению Дамора в Google несправедливо дискриминируют белых мужчин, чьи политические взгляды отличаются от тех, которых придерживаются руководители компании.

Также, по его мнению, в компании установлены «незаконные квоты, чтобы набрать желаемое количество женщин и кандидатов из приоритетных меньшинств».

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