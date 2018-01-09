Уволенный сотрудник Google подал на компанию в суд за дискриминацию белых мужчин

Бывший сотрудник компании Google Джеймс Дамор, уволенный в августе 2017 года, подал на организацию в суд за дискриминацию белых мужчин. Об этом сообщает Tech Crunch.