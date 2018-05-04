В МИД России сообщили о попытках ИГ создать лагеря подготовки джихадистов в Латинской Америке

Заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов рассказал о попытках членов террористической организации «Исламское государство»* создать лагеря подготовки джихадистов в некоторых государствах Латинской Америки.

«Отмечаем активизацию попыток ИГ создавать резервные позиции в различных регионах мира, в том числе в Латинской Америке. Существует опасность появления на территории стран Латинской Америки и Карибского бассейна лагерей подготовки джихадистов и рекреационных баз, налаживания связей террористов с местными преступными и наркосиндикатами», — заявил он.

Ранее Феоктистов отметил, что США на фоне иранской проблемы перестали говорить об угрозе, исходящей от ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.