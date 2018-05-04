МИД России: США на фоне иранской проблемы перестали говорить об угрозе ИГ

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Заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов заявил, что США на фоне иранской проблемы перестали говорить об угрозе, исходящей от террористической организации «Исламское государство»*.

«Американцы в последнее время перестали говорить, что ИГ — это главная угроза... Про «Аль-Каиду»** вообще не вспоминают, хотя, по нашим оценкам и по оценкам российских экспертов, «Аль-Каида» сейчас получает даже большее финансирование, чем ИГ... Вот всё, что их интересует — это «Хезболла» и Иран», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России не исключает возможности объединения двух террористических организаций.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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