Власти Сомали попросили помощи у международного сообщества из-за наводнения

Премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре призвал международное сообщество помочь его стране в связи с наводнением.

Об этом сообщает «Синьхуа».

Отмечается, что от стихийного бедствия пострадали около 400 тыс. человек, из которых 175 тыс. вынуждены были покинуть свои дома.

«Мы обращаемся с просьбой об оказании срочной помощи к различным общественным группам: религиозным лидерам, женщинам, депутатам парламента и гуманитарным агентствам», — заявил премьер.

В марте сообщалось, что потепление на Земле более чем на 1,5 °C приведёт к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям. К таким выводам пришли учёные из Принстонского университета в США. По их расчётам, в зоне затопления могут оказаться как минимум 5 млн человек.