Турпоток из России в Японию увеличился на 30% с начала года

С начала 2018 года турпоток из России в Японию увеличился на 30%. Об этом в разговоре с RT рассказала глава представительства Японской национальной туристической организации (JNTO) в Москве Айри Мотокура на IV Российско-Японском форуме «Точки соприкосновения».

«За первый квартал турпоток увеличился на 30%. Конечно, самый пик был в марте, в сезон цветения сакуры. В основном туристы в своё первое путешествие по Японии приезжают для того, чтобы любоваться сакурой. Но сейчас отслеживается такая тенденция, что во второй раз туристы уже не ограничиваются лишь золотым маршрутом, в который входят Токио, Киото, гора Фудзи, и знакомятся с регионами, где можно почувствовать аутентичную Японию», — рассказала Мотокура.

Она также отметила, что такой рост числа россиян, желающих посетить Страну восходящего солнца, связан с облегчением визового режима между двумя странами, действующим с января 2017 года. Кроме того, увеличилось число прямых рейсов.

Ранее стало известно, что рекордное число россиян побывали в Японии в 2017 году.