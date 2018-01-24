Рекордное число россиян побывали в Японии в 2017 году

Рекордное количество граждан России побывали в Японии в 2017 году, сообщает газета «Известия».

Из пресс-релиза Японской национальной туристической организации следует, что было зарегистрировано 77,2 тыс. визитов, что на 40,8% превосходит показатели 2016 года.

Новые результаты — самые высокие за всю историю статистических наблюдений.

Росту способствовали упрощение визовых процедур для граждан Китая и России, а также увеличение числа рейсов бюджетных авиалиний из стран Азии и заходов океанских лайнеров в японские порты.

В общей сложности в 2017 году в Японии побывали 28,7 млн иностранцев. Это на 19,3% больше, чем в 2016-м. Помимо России активный рост показали Южная Корея, Вьетнам и Индонезия.

Ранее портал Nation News сообщал, что в новогодние праздники в Мурманской области побывали почти 33 тыс. туристов.