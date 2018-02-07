В Ростуризме сообщили о росте турпотока из Китая в Россию

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Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Алексей Конюшков рассказал, что турпоток из Китая в Россию в рамках безвизового канала в 2017 году вырос на 20% по сравнению с аналогичными показателями 2016 года.
В Ростуризме сообщили о росте турпотока из Китая в Россию
  • Reuters
  • © Sergei Karpukhin

«Точные цифры по въезду в 2017 году в самое ближайшее время будут представлены, однако мы уже можем заявить, что по итогам прошедшего года цифра прибытий на безвизовом канале превысила 900 тыс. (человек. — RT). Это на 20% больше результатов прошлого года», — передаёт РИА Новости слова Конюшкова.

При этом он отметил, что граждане Китая оценили возможность посещать Россию на упрощённых условиях. По его словам, данное обстоятельство позволяет «укреплять (России. — RT) в Китае свои позиции в качестве важного туристического направления».

«Сегодня порядка 80—90% турпотока в нашу страну из КНР приходится на организованные групповые поездки по безвизовым процедурам», — заключил он.

В августе 2017 года сообщалось, что граждане 18 стран, включая Японию, Китай и Сингапур, получили возможность оформить электронную визу в регионы Дальнего Востока России, где установлен режим свободного порта.

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