В Китае заявили, что санкции США не окажут влияния на сотрудничество с Россией

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Внешние факторы не окажут влияния на торгово-экономическое сотрудничество России и Китая. Такое мнение выразил официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн, комментируя возможный негативный эффект от санкций США на сотрудничество с Москвой.

«Китай всегда выступал против применения односторонних санкций в международных отношениях. Мы надеемся, что Россия и США смогут на основе взаимоуважения и равенства урегулировать свои противоречия. Отношения России и Китая — стабильные и зрелые, внешняя обстановка не может оказать на них влияние», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что с начала года торговля между Китаем и Россией быстро растёт, добавив, что товарооборот двух стран в этом году может превысить $100 млрд.

Ранее глава китайского оборонного ведомства генерал-полковник Вэй Фенхэ в ходе VII Московской конференции по международной безопасности заявил о решимости укреплять стратегическое взаимодействие с Россией.

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